В ЗКО в реке Чаган утонул мужчина. Это уже 11-ая трагедия на воде в водоемах ЗКО с начала года. Трое утонувших – дети. voda Очередная жертва купания - 50-летний мужчина. Он утонул 10 июня в 19 часов в реке Чаган близ села Круглоозерного. В 20 часов 45 минут тело было обнаружено и извлечено из воды силами водно-спасательной службы ДЧС. Как отмечают спасатели, все случаи утопления были в местах, опасных для купания. Одним из таких мест считается пляж на реке Урал в районе села Коминтерн. - Из-за повышенного уровня реки Урал место для купания откровенно небезопасно в связи с резким и глубоким перепадом глубины и присутствующим быстрым течением, - говорит заместитель начальника водно-спасательной службы ДЧС ЗКО Виктор ВЕЛИКАНОВ. - В этом месте мы установили уже металлический знак «Купание запрещено!», ранее тут был деревянный, но его сломали отдыхающие.   Однако купающихся предупредительный знак вовсе не пугает. Совсем недавно здесь утонули два ребенка 13 и 16 лет. Водно-спасательная служба для предотвращения гибели купающихся вынуждена была организовать патрулирование на данном участке акватории. Спасатели говорят, что взрослые люди нарушают элементарные меры безопасности при купании. Особенно их шокирует, когда пьяные люди, едва стоящие на ногах, тащат ребенка в воду, а тот упирается, или отпускают детей купаться, а сами тем временем распивают спиртные напитки в автобусе.