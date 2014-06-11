Об этом сегодня, 11 июня, говорили в Таскалинском районе, где аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ устроил выездное совещание по обсуждению проблем реализации программы "Агробизнес-2020", передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Напомним, ранее подобные встречи с крестьянами и сельскими бизнесменами проводились в Зеленовском и Теректинском районах.
- Мы сегодня приехали специально, чтобы рассказать о программах и выслушать ваши проблемы, - сказал Нурлан НОГАЕВ. – Кому, как не вам, знать о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Сегодня от государства фермерам предоставлена большая поддержка, и не думайте, что эта помощь будет бесконечна. Мы уже работаем в Таможенном Союзе, подписано соглашение по ЕАЭС, вы должны быть конкурентоспособными, и для того, чтобы вы встали на ноги, государство реализует масштабные программы по поддержке крестьянских хозяйств, а также малого и среднего бизнеса. Наша задача оказать всевозможную помощь вам, в том числе и консультативно-рекомендательного характера. Никому не секрет, что до сих пор есть те, кто не знаком с программой и не знает о финансовых поддержках, особенно это касается отдаленных районов. Но мы становимся свидетелями и того, что порой даже в пригороде не знакомы с программами. На местах порой администраторы программ не владеют ситуацией, и это недопустимо.
По словам замакима области Армана УТЕГУЛОВА
, в настоящее время в Таскалинском районе зарегистрировано 326 крестьянских хозяйств, и 88 или 27% из них не работают.
- В районе 10 тысяч гектар земель не используются по назначению, кроме того не посеяны 3 тысячи гектар масличных культур. Из-за нехватки средств крестьяне продали то, что должны были посеять, выходит, они не были проинформированы о субсидиях государства? - вопрошал глава региона.
- У нас было 3 года засухи, многие крестьяне не идут сеять, в общем, в районе 292 субъекта взяли в аренду земли в нашем районе, сейчас среди этих субъектов проходит инвентаризация земель. После изъятия мы планируем привлекать на эти земли отечественных инвесторов, - ответил аким Таскалинского района Санжар АЛИЕВ
.
Между тем, крестьяне пожаловались на нехватку пахотных земель.
- В трех сельских округах не дали заявки на солярку по субсидированной цене. Вам, что, солярка не нужна? - сказал Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к акиму района и глава сельских округов.
Крестьяне подняли проблемы бруцеллеза. Так, по их словам, заборы на наличие бактерии бруцеллеза у животных нужно брать каждые 20 дней, но не все крестьяне тянут такие профилактические мероприятия. Кроме того, есть финансовые трудности, например, обязательства перед банками.
- Только в нашем районе зарегистрирован 271 факт бруцеллеза, а если взять цифру по области, так это вообще будет знаменатель. Например, в Таскалинском районе в настоящее время имеется 25 тысяч голов КРС, между тем в области зарегистрировано практически столько же фактов заболевания скота бруцеллезом. Получается, что в год из-за бруцеллеза под нож уходит 25 тысяч голов - это сопоставимо количеству голов одного района, как наш, - сказал один из крестьян.
На совещании также поднимали вопрос профилактики бруцеллеза, крестьян не устраивают расчеты, спущенные с министерства сельского хозяйства.