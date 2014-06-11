Район пожара оцеплен, посторонних на территорию не пускают, сообщает с места ЧП корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вызов о пожаре в одном из домиков комплекса "Русские бани" на пульт 101 поступил в 19.39. Отдыхающие в это время на территории комплекса в экстренном порядке покинули место, жертв и пострадавших нет. - Что там случилось, не знаю, но нам сказали, что пожар и просили покинуть помещение. Сама огня не видела, только дым шел, - сказала одна из клиенток бань. Огонь тушат три  машины из первой пожарной части. К 21.00 локализацию огня еще не давали. "Русские бани" - это комплекс отдыха из деревянных русских бань с выходом к реке, считается элитным местом отдыха. Фото автора и Медета МЕДРЕСОВА