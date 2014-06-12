Сегодня, 12 июня, в ЗКАТУ им. Жангир хана начался международный семинар-совещание на тему "Влияние иностранного криминалитета на казахстанскую уголовно-преступную среду, проблемы противостояния". На семинар съехались представители правоохранительных органов (ДБЭКП, ДКНБ, ДВД, прокуратуры) Западно-Казахстанской и Атырауской областей, а также два международных эксперта из США, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Так, по словам эксперта Альфреда ПЭРИСА, это совместное мероприятие администраций по борьбе с наркотиками посольства США и правоохранительных органов Казахстана.
- Основная задача - обсудить новые виды обучения и передовую практику борьбы с наркотиками, - рассказал эксперт. - Я, конечно же, изучал то, что происходит в этом регионе, что происходит по всей стране. Тем несколько, один из них - это передовой опыт в плане расследования транснациональных преступлений, самая последняя тенденция которых имеет место быть в регионе. Кроме того, мы проводили расследование дел, связанных с отмыванием денег.
По словам ПЭРИСА, самая большая проблема - это транзит героина из Афганистана через Казахстан и Центральную Азию в Россию и оттуда в Европу. Вторая задача - это отслеживание тех средств, которые идут от продажи наркотиков и отслеживание тех средств, которые находятся за рубежом.
Между тем, по словам начальника департамента генеральной прокуратуры Тимура ТАШИМБАЕВА, начиная с 2012 года генеральная прокуратура придает огромное внимание противодействию организованной преступности.
- Была проведена коллегия генеральной прокуратуры, где выработаны новые подходы противодействия преступности. Изменились критерии оценки органов уголовного преследования. Теперь их эффективность оценивается прежде всего по количеству выявленных преступлений, связанных с созданием ОПГ, участием в ОПГ либоо его финансированием. Если раньше можно было привлекать какого-нибудь авторитета, грубо говоря, за наркотики, это тоже работа была, но сейчас ведутся более глубокие разработки, чтобы доказать организацию этим авторитетом ОПГ либо финансирование этой группы. Насколько мы видим, эффективность выросла. В 12 году было зарегистрировано 78 преступлений с теми подходами, о которых я говорил, в 2013 году это почти в два раза больше - 137, в этом году возбуждено уже 65 дел именно в создании ОПГ либо за финансирование ОПГ.
Ташимбаев рассказал о громком приговоре в отношении 19 авторитетов уголовно-преступной среды, который был вынесен 30 января. Отбывая наказание в местах лишения свободы, они организовали сбор средств в «воровской общак»
- Сейчас эти лица дополнительно осуждены к дополнительным срокам, им добавлены от 6 до 16 лет - это результат глубокой работы органов КНБ и МВД и при координации органов прокуратуры, - добавил Ташимбаев.
Как рассказали организаторы, семинар проводится именно в ЗКО, так как для области «характерны наркотрафик, вопрос незаконного оборота нефти, врезка в нефтепроводы и контрабанда осетровых пород рыб». Также было заявлено, что в силу географического положения здесь возможно влияние зарубежного криминалитета на преступную среду.
