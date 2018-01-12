Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель Региональной службы коммуникаций Атырауской области Серикжан Ерментаев, сообщает корреспондент портала «Мой Город». По словам Ерментаева 3 января 2018 года, по инициативе акимата Атырауской области было запущено мобильное приложение «Атырау Цифрлық Қабылдау» для акимата г. Атырау. В приложении помимо «Общественного контроля» присутствуют также такие модули, как «Трудоустройство», «ЖКХ», «Образование», «Опросы населения по важным городским решениям», «Здравоохранение» и расписание земельных аукционов. За 9 дней в приложении зарегистрировались 1770 человек, подано около 130 обращений. - На этом мы не остановимся – в будущем планируется добавить новые модули в приложение, сделать доступными большее количество государственных услуг в режиме онлайн. Не буду открывать все карты, скажу лишь, что работа в 2018 году запланирована большая, - написал руководитель РСК. Однако не обходится и без проблем. Некоторые пользователи приложения получили на свои запросы некорректные ответы. - Тут стоит сделать скидку на то, что еще не все руководители отделов и структурных подразделений привыкли к нововведениям, и не до конца понимают важность оперативного реагирования на запросы населения, на предоставление качественных и развернутых ответов, - объяснил Серикжан Ерментаев. - Мы провели работу над ошибками, согласно распоряжению акима г. Атырау Серика ШАПКЕНОВА, с сегодняшнего дня за ответы, предоставленные жителям г. Атырау в мобильном приложении, руководители отделов акимата г. Атырау, структурных подразделений и коммунальных служб будут нести персональную ответственность. Мы сделаем государственные органы доступными и оперативными. Данная работа курируется руководством области. Также руководитель РСК извинился за качество некоторых ответов от государственных органов в приложении ACQ и заверил, что они будут пересмотрены, также предложив жителям города написать свои пожелания по развитию приложения на электроную почту [email protected]. Скачать приложение можно как для Apple iOS так и для Android Камилла МАЛИК