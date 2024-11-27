Госслужащим Казахстана грозит пожизненное за участие в наркобизнесе

Правительство поддержало инициативу об ужесточении наказаний для государственных служащих, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Правительство поддержало инициативу об ужесточении наказаний для государственных служащих, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщил депутат Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале.

Отметим, новая мера будет направлена на усиление борьбы с коррупцией и преступностью в государственных структурах. Согласно предложению, госслужащие, замешанные в наркоторговле, могут столкнуться с крайне строгими санкциями, включая наказание вплоть до пожизненного заключения.

- Со второй попытки правительство дало положительное заключение на нашу поправку, предусматривающую ужесточение наказания, вплоть до пожизненного заключения для должностных лиц, участвующих в наркобизнесе. Поддержка этой нормы со стороны правоохранительных органов демонстрирует их активную позицию и реальную борьбу с этим злом, - сообщил Аймагамбетов.

По его словам, депутаты на рабочей группе поддержали эту поправку.

- Это важный шаг в борьбе с одной из самых страшных угроз для наших граждан. Когда должностные лица, включая так называемых «оборотней в погонах», обладая доступом к ресурсам и конфиденциальной информации, используют свое положение для участия в наркоторговле, они подрывают доверие граждан к государству и угрожают жизни и здоровью людей, - отмечает депутат.

В связи с этим, в рамках предложенной инициативы, была введена норма, предусматривающая максимально строгое наказание - пожизненное заключение - для таких лиц.

- Президент страны ведет последовательную и жёсткую борьбу с наркобизнесом. Наша цель - не только наказать виновных, но и предотвратить подобные преступления в будущем, ясно показывая, что никто, независимо от своего статуса, не избежит ответственности, - добавил Аймагамбетов.

Таким образом, законопроект, если он будет принят, даст сигнал о нулевой терпимости к таким преступлениям и может сыграть важную роль в восстановлении доверия граждан к институтам власти.

Напомним, по данным полиции ЗКО, за девять месяцев 2024 года в области выявили 251 наркоправонарушение. Из них 89 случаев связаны со сбытом, хранением в крупном размере, контрабандой и ОПГ.