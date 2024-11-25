В Уральске госслужащего осудили за мошенничество

Уральский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении государственного служащего, обвиняемого в мошенничестве.

Согласно материалам дела, на портале госзакупок был проведен открытый конкурс на капитальный ремонт государственной трассы. Победителем стало одно из ТОО, определённое по итогам балльного расчета. Между Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО и ТОО был заключен договор, а на счет компании перечислен аванс.

Позже, директор ТОО обратился к главному специалисту Управления с вопросом о сроках поступления оставшейся части денег по договору. Пользуясь ситуацией, чиновник, зная, что вопрос выплат не входит в его компетенцию и что он не имеет возможности повлиять на процесс, потребовал от директора 500 тысяч тенге. Взамен он обещал ускорить перечисление денег.

Получив требуемую сумму, которую он перевел на свой личный счет, чиновник так и не выполнил обещание.

На суде подсудимый полностью признал свою вину. Его слова подтвердились материалами дела. Суд признал его виновным по статье 190, часть 3, пункт 2 УК РК и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 млн тенге. Также он лишён права пожизненно занимать должности в государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.