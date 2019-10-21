Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Госучреждениями в ЗКО руководили люди с уголовным прошлым

Антикоррупционной службой Западного Казахстана выявлены 11 руководителей госучреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Мониторинг кадрового состава был проведен в 389 учреждениях, передает «Хабар 24». Иллюстративное фото из архива "МГ" Выяснилось, что нынешние руководители ранее привлекались за мошенничество, мелкое хищение, хулиганство, служебный подлог, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, нарушение правил охраны труда и злоупотребление должностными полномочиями. Один человек был осужден за коррупционное уголовное правонарушение. В настоящее время о
gorod
Госучреждениями в ЗКО руководили люди с уголовным прошлым
Антикоррупционной службой Западного Казахстана выявлены 11 руководителей госучреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Мониторинг кадрового состава был проведен в 389 учреждениях, передает «Хабар 24».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Выяснилось, что нынешние руководители ранее привлекались за мошенничество, мелкое хищение, хулиганство, служебный подлог, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, нарушение правил охраны труда и злоупотребление должностными полномочиями. Один человек был осужден за коррупционное уголовное правонарушение. В настоящее время они работают в подведомственных организациях акимата области в сферах образования, здравоохранения, ветеринарии, физической культуры и спорта. Позволяли ли нормы закона госслужащим с уголовным прошлым занимать руководящие посты, будет выяснено после детальной проверки. Данные мониторинга направлены в аппарат акима области и местный департамент Агентства РК по делам государственной службы для принятия соответствующих мер. - На наш взгляд, он не должен был принимать такого человека на работу. Во-вторых, если человек был привлечен к уголовной ответственности, то каким примером он может служить для своих служащих. Если должен восторжествовать принцип добропорядочности, то они примут решение к увольнению данных лиц, - сообщил первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции ЗКО Нурдаулет Самет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article