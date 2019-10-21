Госучреждениями в ЗКО руководили люди с уголовным прошлым

Антикоррупционной службой Западного Казахстана выявлены 11 руководителей госучреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Мониторинг кадрового состава был проведен в 389 учреждениях, передает «Хабар 24». Иллюстративное фото из архива "МГ" Выяснилось, что нынешние руководители ранее привлекались за мошенничество, мелкое хищение, хулиганство, служебный подлог, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, нарушение правил охраны труда и злоупотребление должностными полномочиями. Один человек был осужден за коррупционное уголовное правонарушение. В настоящее время о