Грабители букмекерских контор задержаны в Уральске

Bkk.cnhfnbdyjt ajnj c cfqnf www.ipukr.com Угрожая ножом, мужчины грабили магазины и букмекерские конторы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудники уголовного розыска ДВД ЗКО и Абайского отдела полиции раскрыли разбойное нападение на магазин «Айнагуль». - За совершение данного преступления сотрудниками полиции был задержан 40-летний житель областного центра, который угрожал продавцу магазина предметом, похожим на пистолет, забрал с кассы 30 тысяч тенге, - рассказали в полиции. - Оперативники, проверяя причастность задержанного к другим преступлениям, установили, что он вместе со с