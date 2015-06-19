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Социум

Грабители букмекерских контор задержаны в Уральске

Bkk.cnhfnbdyjt ajnj c cfqnf www.ipukr.com Угрожая ножом, мужчины грабили магазины и букмекерские конторы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудники уголовного розыска ДВД ЗКО и Абайского отдела полиции раскрыли разбойное нападение на магазин «Айнагуль». - За совершение данного преступления сотрудниками полиции был задержан 40-летний житель областного центра, который угрожал продавцу магазина предметом, похожим на пистолет, забрал с кассы 30 тысяч тенге, - рассказали в полиции. - Оперативники, проверяя причастность задержанного к другим преступлениям, установили, что он вместе со с
Анэль Кайнеденова
Грабители букмекерских контор задержаны в Уральске
Bkk.cnhfnbdyjt ajnj c cfqnf www.ipukr.com
Bkk.cnhfnbdyjt ajnj c cfqnf www.ipukr.com
 Bkk.cnhfnbdyjt ajnj c cfqnf www.ipukr.com Угрожая ножом, мужчины грабили магазины и букмекерские конторы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудники уголовного розыска ДВД ЗКО и Абайского отдела полиции раскрыли разбойное нападение на магазин «Айнагуль». - За совершение данного преступления сотрудниками полиции был задержан 40-летний житель областного центра, который угрожал продавцу магазина предметом, похожим на пистолет, забрал с кассы 30 тысяч тенге, - рассказали в полиции. - Оперативники, проверяя причастность задержанного к другим преступлениям, установили, что он вместе со своим 23-летним подельником 25 мая и 3 июня ограблили две букмекерские конторы г.Уральск. Как стало известно, преступники заходили в конторы в масках и под угрозой применения насилия похитили 235 тысяч тенге в одной букмекерской конторе и 18 тысяч 300 тенге в другой. Подозреваемые задержаны, в отношении них начато досубное расследование.
разбойное нападение

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