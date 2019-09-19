Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе КНБ РК, пограничным нарядом отделения погранконтроля «Жайсан авто» Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса сообщением Оренбург – Актобе с использованием служебной собаки и специальных технических средств обнаружена граната «РГД-5». На место инцидента в срочном порядке были вызваны сотрудники полиции Мартукского района, сапёры спецподразделения «Арлан» МВД РК, которые обезвредили найденное взрывчатое вещество. - Пограничникам удалось установить и задержать хозяина гранаты - пассажира данного автобуса гражданина РК 1984 года рождения. Неоспоримым доказательством прослужило обнаруженное в мобильном телефоне задержанного гражданина фото данной гранаты, - рассказали в ПС КНБ РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.