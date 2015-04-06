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Происшествия

Гражданам Узбекистана из перевернувшегося автобуса некуда идти (фото, видео)

Об этом рассказали пострадавшие, которые сейчас находятся в областной клинической больнице города Уральск. Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Флюра САМАТОВА, всего в областную больницу с различными травмами были доставлены 23 человека, двое из них находятся в крайне-тяжелом состоянии. Несколько человек получили незначительные увечья, они были осмотрены и отпущены домой. Однако, как оказалось, им совсем некуда идти. - Нам оказали уже первую помощь, - рассказал один из пострадавших, гражданин Узбекистана Замиден. - Теперь нас отправляют обратно в Шымкент. Я ехал на работ
gorod
Гражданам Узбекистана из перевернувшегося автобуса некуда идти (фото, видео)
Об этом рассказали пострадавшие, которые сейчас находятся в областной клинической больнице города Уральск.
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dtp_uzbeki (21)
 Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Флюра САМАТОВА, всего в областную больницу с различными травмами были доставлены 23 человека, двое из них находятся в крайне-тяжелом состоянии. Несколько человек получили незначительные увечья, они были осмотрены и отпущены домой. Однако, как оказалось, им совсем некуда идти. - Нам оказали уже первую помощь, - рассказал один из пострадавших, гражданин Узбекистана Замиден. - Теперь нас отправляют обратно в Шымкент. Я ехал на работу в Москву, сам живу в Ташкенте. Как случилась авария, не знаю, я спал в этот момент. Дома у Замидена осталась семья. По его словам, они ничего не знают о произошедшем. Напомним, на территории Сырымского района ЗКО в четырех километрах от поселка Алгабас в 5.30 утра слетел с трассы пассажирский автобус, следовавший из Шымкента в Москву. В салоне было 65 человек, включая водителей, среди них одна беременная. Четверо пассажиров погибли на месте ДТП.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА  
авария пострадавшие граждане Узбекистана

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