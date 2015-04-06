Гражданам Узбекистана из перевернувшегося автобуса некуда идти (фото, видео)

Об этом рассказали пострадавшие, которые сейчас находятся в областной клинической больнице города Уральск. Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Флюра САМАТОВА, всего в областную больницу с различными травмами были доставлены 23 человека, двое из них находятся в крайне-тяжелом состоянии. Несколько человек получили незначительные увечья, они были осмотрены и отпущены домой. Однако, как оказалось, им совсем некуда идти. - Нам оказали уже первую помощь, - рассказал один из пострадавших, гражданин Узбекистана Замиден. - Теперь нас отправляют обратно в Шымкент. Я ехал на работ