30 коробок, в которых находилось 360 бутылок водки, везли жители Астраханской области РФ в Атырау. - Незаконный груз нарушители везли в "ГАЗели", коробки были прикрыты продуктами. У задержанных отсутствовали документы на товар, водка была без акцизных марок, - рассказали пограничники. В настоящее время груз изъят, дело для дальнейшего расследования передано в ДГД Атырауской области. Общая сумма конфискованного товара составила 1 миллион тенге.