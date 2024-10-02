Более четверти века самый известный бренд профессиональных сухих строительных смесей AlinEX предлагает мастерам строительно-отделочной отрасли решения, которые становятся лидерами своих категорий.

Когда на рынке появилась гипсовая перлитовая штукатурка Grender, профессионалы со всех городов Казахстана и Кыргызской Республики получили возможность решать сразу несколько задач одновременно. Штукатурка Grender от Alinex – это надежный продукт от эксперта на рынке профессиональных строительных смесей Казахстана и СНГ. Продукт обладает отличной адгезией, является самой прочной среди гипсовых штукатурок, благодаря перлиту, входящему в его состав.

Перлит (франц. perlite – жемчуг) – это горная порода, кислое вулканическое стекло, в составе которого находится вода более 1%. Текстура перлита похожа на жемчуг, от которого и произошло его название. В строительной отрасли перлит в основном используется как теплоизоляционный материал.

Хорошая паропроницаемость снижает риск появления и распространения плесени и грибков, а также обеспечивает нормальный микроклимат в помещении. Штукатурка обладает повышенными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, не трескается на сильно впитывающих поверхностях. Входящий в состав перлит придает материалу легкость и отвечает за удобство производимых работ. Экономичный расход делает инвестиции в стены выгодными в ближайшие 20 лет. Именно на этот срок AlinEX дает гарантию качества. Grender подходит как для ручного, так и для нанесения машинным способом.

Стоит отметить, что именно AlinEX первым стал развивать силосно-транспортную логистику и механизированные способы нанесения смесей с помощью штукатурных агрегатов.









Сегодня продукцию Бренда знают по всей стране и доверяют 2 поколения строителей. На протяжение 20 лет в 18 городах Казахстана специалисты Бренда проводят практическое обучение студентов строительных колледжей и ВУЗов, поднимая культуру рынка на профессиональный уровень. За все время существования AlinEX оказал благотворительную помощь более чем 200 организациям, в числе которых религиозные учреждения, дома сирот, школы-интернаты и дома престарелых.

Grender и остальные продукты AlinEX делаются из казахстанского сырья казахстанскими специалистами. Собственный научный центр, 5-уровневый контроль качества, служба экспертизы и консультаций, а также собственное производство позволяют делать продукт стабильный во времени.

Штукатурка AlinEX Grender имеет стабильные преимущества перед другими цементными штукатурками:

Самая прочная среди гипсовых штукатурок

Повышенные теплоизоляционные свойства

Повышенные звукоизоляционные свойства

Экономичный расход;

Удобонаносимость;

Экологичность;

Удобное время высыхания;

Повышенная паропроницаемость;

Гарантия на готовую поверхность 20 лет





Ремонт в 8 из 10 квартир казахстанцев сделан с продукцией AlinEX. Штукатурка AlinEX Grender была использована во многих архитектурных сооружениях, ставших визитными карточками городов Казахстана.





В 2024 году Бренд запустил масштабную акцию «BONUS-HOME», где при покупке продукции AlinEX любой участник может стать обладателем ценных призов и двух квартир в новостройках!





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AlinEX. Только для НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ. Проверено временем.









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