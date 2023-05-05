— В феврале мою дочь положили в противотуберкулезный диспансер в Уральске на лечение, но через месяц она начала плакать и проситься домой. Мы как родители в первую очередь стали уговаривать её остаться до выздоровления. Со слезами на глазах дочь просила продолжить лечение в родном посёлке Жымпиты. Написав отказ от дальнейшей госпитализации, она была на амбулаторной терапии, — вспоминает мужчина.

— Она всё время разговаривает с нами в грубой форме, швыряет документы, говорит, что занята и не хочет идти на контакт. У меня возникли серьёзные вопросы, я их записала на листочке, чтобы не забыть. Мне важно было знать: какие у нас есть улучшения, когда можно будет посещать школу и выходить на улицу, сколько времени продолжится лечение, таблетки по выходным нужно принимать или нет, а меня даже слушать не стали, только повторяли «я спешу», — рассказала мать подростка.

— С родителями я встречаюсь не в первый раз, у нас уже был разговор. Рассказал о состоянии больного, объяснил, что такие дети должны находится на изоляции. Есть лечение в стационаре на шесть, восемь и двенадцать месяцев. Каждые три месяца пациентов проверяют, делают рентген. Если будут заметны улучшения, то переводим на таблетки, всё это решает врачебная комиссия, — прокомментировал Есенгубеков.

— Зульфия Рахматулловна — заведующая отделением фтизиопульмонологии, у неё большой опыт и стаж работы. Если были нарушены нормы этики и деонтологии (принципы поведения медика — прим. автора), то в соответствии с Трудовым кодексом будет создана дисциплинарная комиссия, которая проведёт проверку, — заключил руководитель центра.

Фото Жулдызхан Лось С просьбой уволить заведующую детским отделением пенсионер и его супруга обратился к директору областного центра фтизиопульмонологии. Дочь Мизгали Нурпейсова (к слову, член общественного совета Сырымского района) заканчивает 11-ый класс, туберкулёзом она заболела в начале года.Мама одиннадцатиклассницы говорит, что заведующая детским отделением областного центра фтизиопульмонологии Зульфия Давлетьярова толком не объяснила, как принимать лекарства, есть ли у дочери какие-то улучшения и прогнозы по заболеванию.Директор центра фтизиопульмонологии Сержан Есенгубеков говорит, что родители девочки неоднократно приходили с жалобами на врача и просили разрешение на посещение школы.По словам директора центра, под его руководством находится 300 человек и за каждого из них он готов ответить. Он пообещал, что такое отношение со стороны врачей больше не повторится, но уволить медика он не может.Родители готовы понять ситуацию, но им тяжело смирится с тем, что дочке пока не дают посещать школу.