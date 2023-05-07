Он поблагодарил солдатов и офицеров за верность присяге и безупречное выполнение долга. Информацию о 10 госпитализированных солдатах в Уральске прокомментировали в Нацгвардии Иллюстративное фото из архива «МГ» Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества, сообщает Акорда. Он отметил, что этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества.
— Защита страны – священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма. Постоянное повышение обороноспособности – одна из стратегических задач государства. Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту Родины. Вооруженные Силы выступают надежным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне, — говорится в поздравлении.
Сейчас военнослужащие продолжают традиции героических предков, охраняя спокойствие. Их благородная служба по обеспечению безопасности является вдохновляющим примером для подрастающего поколения, подчёркивает глава государства. Он выразил благодарность всем солдатам и офицерам за верность присяге и безупречное выполнение долга. Касым-Жомарт Токаев пожелал военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.