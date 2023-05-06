По данным «Казгидромета», седьмого мая на северо-западе ЗКО ожидается гроза. Дождь с грозой ожидаются в ЗКО По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах — пыльные бури.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
