Фото очевидцев Пожар произошёл утром шестого мая на улице Мусина. Около поликлиники №4 загорелась неотложка. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что пожар быстро ликвидировали. Никто не пострадал. Причину возгорания установят специалисты.