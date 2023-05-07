– Мы все росли и учились на этих патриотических песнях. Помним о пережитых моментах жизни этих непростых годов наших дедов, отцов во имя будущего своей земли, Родины и подрастающего поколения. Молодежь должна помнить о прошедших годах, через которые они прошли. Помнить надо для того, чтобы все мы, живущие в свободной стране под мирным небом, помнили и ценили то, что у нас сегодня есть мир, согласие, взаимоуважение, взаимопонимание в нашем общем доме – под названием Казахстан. А самое главное – мы должны помнить историю благодаря песне. Желаю ветеранам долгих лет жизни, – сказал заместитель председателя АНК ЗКО Данильбек Саратов.

На фестивале прозвучало множество песен, как военных времен, так и написанных современными авторами. Также всем известные и любимые «Катюша», «День Победы», «Дороги» прозвучали на двух языках. Детские коллективы и солисты исполнили песни а капелла и под аккомпанемент фортепиано, рояля, гитары и баяна.В завершение мероприятия выступили солисты областной филармонии Айбар Хайрханов и Айбек Турарбеков. По итогам участников наградили дипломами и памятными статуэтками, специально подготовленными для данного фестиваля.