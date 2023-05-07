– Мы все росли и учились на этих патриотических песнях. Помним о пережитых моментах жизни этих непростых годов наших дедов, отцов во имя будущего своей земли, Родины и подрастающего поколения. Молодежь должна помнить о прошедших годах, через которые они прошли. Помнить надо для того, чтобы все мы, живущие в свободной стране под мирным небом, помнили и ценили то, что у нас сегодня есть мир, согласие, взаимоуважение, взаимопонимание в нашем общем доме – под названием Казахстан. А самое главное – мы должны помнить историю благодаря песне. Желаю ветеранам долгих лет жизни, – сказал заместитель председателя АНК ЗКО Данильбек Саратов.В завершение мероприятия выступили солисты областной филармонии Айбар Хайрханов и Айбек Турарбеков. По итогам участников наградили дипломами и памятными статуэтками, специально подготовленными для данного фестиваля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Людмила КРАВЧЕНКО, фото автора
Вам может быть интересно
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.