— Новые места в секциях будут появляться за счёт выбывших из очереди или отчисленных из кружков. Отслеживать движение очереди можно в личном кабинете на портал, — отмечает оператор программы.Ваучеры для прошедших регистрацию третьего мая, будут выдавать с 12 по 18 мая. Напомним, в апреле в акимате Алматы сообщали, что теперь работает новая информационная система для записи детей в кружки и секции — damubala.kz. С 26 апреля шёл приём заявок от поставщиков. В 18:00 второго мая родители должны были начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале. Однако этого сделать не удалось. В Damubala тогда объяснили, что незадолго до открытия записи в Центре хранения и обработки данных, где расположены сервера портала, произошла авария. Со второй попытки запись детей на бесплатные кружки и секции запустили в 18:00 третьего мая. Оператор программы Damubala заявил, что 15 тысяч ваучеров забронировали за 46 минут. При этом родители заявляли, что сайт не работал. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
