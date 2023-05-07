— Департамент для выяснения обстоятельств направил соответствующее письмо в указанные медицинские учреждения. На сегодня они выплатили 13 субъектам предпринимательства 54,6 миллиона тенге, — сообщили в пресс-службе департамента агентства по противодействию коррупции по Атырауской области.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Нарушение выявили борцы с коррупцией в ходе мониторинга. Так, Атырауская областная больница №2 и Курмангазинская районная больница задолжали 64 предпринимателям более 900 миллионов тенге за оказанные услуги и поставку товаров по государственным закупкам.Ранее, по данным ведомства, одно из учреждений отказывалось перечислить деньги за поставку продуктов питания и услуги по техническому обслуживанию климатического оборудования. Однако после вмешательства департамента обращение предпринимателей полностью удовлетворили. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.