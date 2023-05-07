Фото Медета Медресова Седьмого мая окраина города превратилась в ипподром для национальных конных игр.Множество зрителей собралось, несмотря на сильный ветер.Фото Медета Медресова Открытие скачек началось с небольшого театрализованного шоу — «Исатай и Махамбет батыры» давали наставление будущей молодёжи.Небольшой концерт продолжился зажигательными песнями. А после заместитель акима дал старт байге.Фото Медета Медресова Состязание началось с групповой скачки. Борьбу за призовое место усложнила мокрая земля. Один из скакунов сошёл с дистанции и скинул своего наездника. Пятнадцатилетнего парня забрала карета скорой помощи. В пресс-службе управления здравоохранения позже рассказали, что он получил ушиб мягких тканей в области лопаток, его направили на амбулаторное лечение.В групповом заезде первое место занял скакун Кубаева с посёлка Аксуат. В заезде «Кунан байга» на семь километров первой пришла лошадь Мажикова. В состязании «Садак атудан» (стрельба из лука) первое место занял Максатова.Фото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.