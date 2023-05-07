– Вы вносите свою лепту в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Выполняя гражданский долг, оказываете огромное влияние на становление молодёжи, активно участвуете во всех сферах общества. Вы стали мощным общественным движением, не только в Казахстане, но и на постсоветском пространстве. Наша обязанность помнить о тех, кто остался на полях сражений. Вы показали пример преданности, патриотизма, подвига и мужества. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб. Сегодня мы отдаём им дань уважения памяти и благодарность, а также уважение тем, кто вернулся с нее. Спасибо за ваш труд и подвиг, – сказал Сатканов.

– Сегодня мы с гордостью тут находимся, и у нас упал камень с души, ведь имена и фамилии погибших 46 западноказахстанцев увековечили. Они с честью и достоинством выполнили поставленные задачи, остались верны долгу и присяге. Отдельные слова благодарности нашему командиру, полковнику, начальнику департамента ПС КНБ Ерболу Тулькубаеву, который осуществлял безопасный вывод батальона, чтобы никто не пострадал. Огромное спасибо и департаменту пограничной службы войсковой части 5517 и всем тем, кто участвовал в создании памятника, – добавил председатель Союза ветеранов боевых действий и военных конфликтов на таджико-афганской границе ЗКО Алишер Ашурматов.

Почтить память погибших минутой молчания пришли ветераны тех событий с 1993 по 2001 годы и близкие ветеранов. Из Казахстана в той войне участвовали 8 500 человек, из них только из ЗКО – 350 участников. Всех их мы помним и чтим. С приветственным словом выступил аким города Миржан Сатканов, который выразил слова благодарности ветеранам таджико-афганской границы.Участники клуба «Зан-Шин» провели показательное выступление боевых навыков.У мемориала представители города и области, участники войны отдали дань погибшим воинам, возложили цветы и сделали общее фото.