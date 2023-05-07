По данным «Казгидромета», восьмого мая на юге и востоке ЗКО ожидается гроза и сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. На западе Казахстана ожидаются дожди По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах — пыльные бури.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
