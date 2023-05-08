— Основными причинами ухода несовершеннолетних являются ссора с родителями и склонность к бродяжничеству. ​Имеется неоднократные факты самовольных уходов несовершеннолетней 2007 года рождения, которая за неоднократные уходы из дома помещена в областную детскую деревню семейного типа. На комиссию направлен материал для решения вопроса о направлении её в организацию образования для детей с девиантным поведением, — рассказали правоохранители.

— В связи с участившимися случаями ухода детей из дома, просим родителей больше обращать внимание на своего ребёнка, мониторить социальные сети и круг его общения, не оставлять без присмотра малолетних детей в местах большого скопления людей. В случае, если ваше ребёнок не поддаётся воспитанию, отказывается от учебы, имеет привычку надолго уходить из дома, вы можете всегда обратиться в подразделение ювенальной полиции, — обратились к родителям стражи порядка.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что за первые четыре месяца в регионе зарегистрировано 41 сообщение о без вести пропавших несовершеннолетних. Их удалось найти в дежурные сутки. 13 детей из пропавших были в возрасте пяти — 12 лет, 28 детей — от 13 до 17 лет.По пяти случаям ухода подростков из дома на родителей составили административные протоколы за нахождение детей вне дома в ночное время. С несовершеннолетними, которые впервые ушли из дома, провели беседы.