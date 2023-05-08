В ходе рабочей поездки в Байтерекский район заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов посетил строительную площадку школы «Жалын». Малокомплектная школа, спроектированная по крупнопанельной схеме, рассчитана на 54 учащихся и включает в себя учебные классы, мультимедийные кабинеты, библиотеку, методический кабинет для учителей. В ней также есть помещения для программ продленного дня, спортивных мероприятий, административных и хозяйственных целей, а также технические помещения. Строительство школы ведет ТОО «KazConstructionGroup», под контролем компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО). Также в Уральске Алтай Кульгинов встретился молодежью Западно-Казахстанской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.