— А кого вы видите потенциальным противником? Наша страна ведёт многовекторную политику. У нас с соседями границы все обозначены, подписаны. Мы не считаем ни одного из наших соседей потенциальным врагом, – сказал Султан Камалетдинов.

В кулуарах всеармейского совещания журналисты спросили, как долго может продержаться армия Казахстана в случае потенциального нападения.Он отметил, что с близлежащими государствами у Казахстана добрососедские отношения. На сегодняшний день Вооружённые Силы РК готовы выполнить все возложенные на них задачи, добавил замминистра. У казахстанской армии, по его данным, имеется вооружение из разных государств, в том числе России, Турции, США, КНР и других государств.