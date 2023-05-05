– В прошлом году мы увидели, что здесь началась стройка. Когда рыли котлован, мы думали, что будут строить новый приёмник-распределитель. Но когда начали поднимать этажи, мы подняли шум. Я сам подходил и говорил, что по нормативам от железнодорожной ветки жилые здания должны размещаться в 100 метрах, в отдельных случаях — 50 метров. Но стройка продолжалась и мы начали бить во все колокола. Оказалось, что составлен меморандум между управлением строительства, департаментом полиции и ТОО «АТЖ-2». Застройщики выдали землю, а тот взамен предоставляет дешёвое жильё полицейским в 500 квадратных метров. Я написал в прокуратуру и в комитет по делам строительства. После проверки выяснилось, что нарушен генплан. Выдали предписание акимату на устранение замечаний, чего сделано не было. Комитет по управлению земельными ресурсами выяснил, что меморандума не существует, есть договор ГЧП. Земля застраивается незаконно, её должны были вернуть в коммунальную собственность, — говорит директор ТОО «Стройкомбинат» Бакчан Нурбаев.Строительство дома, по словам бизнесмена, началось в мае прошлого года, а уведомление о начале строительства и экспертизу провели 15 февраля этого года, когда дом почти был достроен. По его словам, по железнодорожным путям регулярно ездят составы, которые создают вибрации. В будущем дом может просто разрушиться.
– Представляете, в будущем в квартирах будет штукатурка трескаться, жильцы придут ко мне и будут требовать ремонта, мамы будут жаловаться на шум и требовать другое жильё. Наше предприятие существует с 1956 года. Наши поезда ходят не только днём, но и ночью и они должны при движении подавать сигналы во избежание аварийных ситуаций. Люди начнут требовать, чтобы мы закрыли свои железнодорожные пути. В «Стройкомбинате» трудятся 400 человек. Без железной дороги работа встанет – мы не сможем завозить вагонами ни щебень, ни цемент, ни песок. Мы будем добиваться того, чтобы компанию, которая выдала положительное заключение экспертизы, лишили лицензии. Это предприятие во всём винит ТОО «АТЖ-2» и говорит, что это они не предоставили данные о железной дороге, — отметил Бакчан Нурбаев.Четвёртого мая состоялось выездное судебное заседание. Судья специализированного межрайонного административного суда Азамат Боранбаев внимательно осмотрел скандальное место, а стороны высказались по этому поводу. Окончательную точку в этой истории поставит суд. Следующее заседание назначено на 11 мая. К слову, представитель компании ТОО «Стройтех» Нурлан Мурзагалиев подготовил официальное предупреждение будущим жильцам этого дома. По его данным, только за апрель по этим железнодорожным путям подано 163 вагона, убрано столько же. Всего прошло 326 вагонов. Станция «Уральск» работает круглосуточно, а это значит, что составы ходят здесь и днём, и ночью.
nRpTzndulwU Фото автора