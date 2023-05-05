— Вот смотрите, центральная улица, проспект Назарбаева. Там нет прерывистой линии, едешь по проспекту и не знаешь, как свернуть на улицу Сарайшык. Не удивлюсь, если за это начнут штрафовать. У нас уже полицейские за объезд ямы штрафуют, — сказал водитель Аслан. — И такая ситуация не только по проспекту. Нам что, ехать остаётся только прямо?

— На момент несения дорожной разметки подрядной организацией использовалась техника, не обеспеченная режимом нанесения пунктирной линии. В настоящий момент подрядной организации ТОО «Тауекел» для устранения недостатка выдано предписание на нанесение дополнительной линии «Пунктир» на всей протяжённости автобусной линии по проспектам Абулхаир хана и Назарбаева, — пояснили в ведомстве.

Фото Медета МЕДРЕСОВА В редакцию обратились автолюбители, которые считают, что новая разметка на дорогах Уральска «заставляет нарушать» правила дорожного движения.В департаменте полиции ЗКО ответили, что действительно, чтобы перестроиться на некоторых улицах нет разделительной полосы.Стоит отметить, что ещё вчера, четвёртого мая, редакция «МГ» сняла на видео «новую разметку». Уже сегодня, пятого мая, по проспекту Назарбаева нанесли прерывистую линию.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.