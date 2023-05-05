Едем только прямо: уральцев озадачила новая разметка на дорогах
Недавно на улицах города нанесли новую разметку. Но после уральцы высказали своё недовольство — при перестроении с одной полосы на другую нет прерывистой линии на разметке. Получается, ехать нужно только прямо, иначе это будет считаться нарушением ПДД, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
В редакцию обратились автолюбители, которые считают, что новая разметка на дорогах Уральска «заставляет нарушать» правила дорожного движения.
— Вот смотрите, центральная улица, проспект Назарбаева. Там нет прерывистой линии, едешь по проспекту и не знаешь, как свернуть на улицу Сарайшык. Не удивлюсь, если за это начнут штрафовать. У нас уже полицейские за объезд ямы штрафуют, — сказал водитель Аслан. — И такая ситуация не только по проспекту. Нам что, ехать остаётся только прямо?
В департаменте полиции ЗКО ответили, что действительно, чтобы перестроиться на некоторых улицах нет разделительной полосы.
— На момент несения дорожной разметки подрядной организацией использовалась техника, не обеспеченная режимом нанесения пунктирной линии. В настоящий момент подрядной организации ТОО «Тауекел» для устранения недостатка выдано предписание на нанесение дополнительной линии «Пунктир» на всей протяжённости автобусной линии по проспектам Абулхаир хана и Назарбаева, — пояснили в ведомстве.
Стоит отметить, что ещё вчера, четвёртого мая, редакция «МГ» сняла на видео «новую разметку». Уже сегодня, пятого мая, по проспекту Назарбаева нанесли прерывистую линию.