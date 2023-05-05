Мероприятия пройдут в каждом районе города.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Акимат Алматы опубликовал программу празднования Дня Победы.
9 мая в 9:30 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоится официальное открытие церемонии возложения цветов к вечному огню. В 11:00 — праздничный концерт. Казахстанские артисты исполнят фронтовые и песни послевоенных лет.
Возлагать цветы также будут:
к монументу Момышулы,
мемориальной доске Бигельдинова и Кошкарбаева,
памятникам Молдагуловой и Маметовой, Нурмагамбетова,
бюсту Луганского,
мемориалам «Вечная память сынам отчизны» и «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину».
Празднование также состоится в сквере имени Валиханова и на Жибек Жолы — Панфилова с 11:00.
В этот день раздадут 50 тысяч лент «Жеңіс лентасы». Получить их можно будет в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Центральном парке культуры и отдыха и других местах, где пройдут мероприятия.
В онлайн-формате состоится акция-марш «Ер есімі – ел есінде».
Торжественные мероприятия пройдут во всех районах города:
Алатауский район:
Возложение цветов к памятнику «Ер есімі – ел есінде» — 7 мая в 10:00.
Праздничное мероприятие — 7 мая в 11:00 в Атлетической деревне.
Алмалинский район:
Концертная программа — 9 мая в 11:00 в сквере имении Молдагуловой и Маметовой.
Ауэзовский район:
Праздничный концерт — 9 мая в 11:00 в Family Park.
Жетысуский район:
Праздничный концерт — 9 мая в 11:00 в парке «Гулдер».
Наурызбайский район:
8 мая в 9:00 часов у памятника «Мәңгілік алау» (Жандосова, 2) состоится возложение цветов.
С 11:00 до 14:00 — районное поздравление четырёх ветеранов на дому. Также для них будет организован военный парад с духовым оркестром.
Праздничный концерт — 9 мая в 11:00 перед зданием районного акимата.
Турксибский район:
Праздничное мероприятие — 9 мая в 11:00 в парке имени Сейфуллина.
В Алматы осталось 56 ветеранов ВОВ. Им выплатят ко Дню Победы по полтора миллиона тенге.
