Мероприятия пройдут в каждом районе города. По миллиону тенге выплатят участникам и инвалидам ВОВ в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» Акимат Алматы опубликовал программу празднования Дня Победы. 9 мая в 9:30 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоится официальное открытие церемонии возложения цветов к вечному огню. В 11:00 — праздничный концерт. Казахстанские артисты исполнят фронтовые и песни послевоенных лет. Возлагать цветы также будут:
  • к монументу Момышулы,
  • мемориальной доске Бигельдинова и Кошкарбаева,
  • памятникам Молдагуловой и Маметовой, Нурмагамбетова,
  • бюсту Луганского,
  • мемориалам «Вечная память сынам отчизны» и «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину».
Празднование также состоится в сквере имени Валиханова и на Жибек Жолы — Панфилова с 11:00. В этот день раздадут 50 тысяч лент «Жеңіс лентасы». Получить их можно будет в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Центральном парке культуры и отдыха и других местах, где пройдут мероприятия. В онлайн-формате состоится акция-марш «Ер есімі – ел есінде». Торжественные мероприятия пройдут во всех районах города:
  • Алатауский район: Возложение цветов к памятнику «Ер есімі – ел есінде» — 7 мая в 10:00. Праздничное мероприятие — 7 мая в 11:00 в Атлетической деревне.
  • Алмалинский район: Концертная программа — 9 мая в 11:00 в сквере имении Молдагуловой и Маметовой.
  • Ауэзовский район: Праздничный концерт — 9 мая в 11:00 в Family Park.
  • Жетысуский район: Праздничный концерт — 9 мая в 11:00 в парке «Гулдер».
  • Наурызбайский район: 8 мая в 9:00 часов у памятника «Мәңгілік алау» (Жандосова, 2) состоится возложение цветов. С 11:00 до 14:00 — районное поздравление четырёх ветеранов на дому. Также для них будет организован военный парад с духовым оркестром. Праздничный концерт — 9 мая в 11:00 перед зданием районного акимата.
  • Турксибский район: Праздничное мероприятие — 9 мая в 11:00 в парке имени Сейфуллина.
В Алматы осталось 56 ветеранов ВОВ. Им выплатят ко Дню Победы по полтора миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.