Ограничение регламентируется правилами дорожного движения, передаёт портал «Мой ГОРОД». Компании Уральска возмутило негласное указание властей не пускать большегрузы в город На территории Уральска с недавних пор стало больше дорожных знаков, запрещающих проезд большегрузных транспортных средств. Владельцы логистических компаний выразили возмущение по этому поводу, ведь официального постановления на это не было, а стражи порядка ссылались на якобы данное властями указание. Если ранее водители фуры при наличии документов на погрузку или разгрузку большегруза (указан адрес компании и стоит печать), могли заезжать, то теперь такого права у них больше нет. А делается это якобы для безопасности дорожного движения, повышения пропускной способности и сохранения дорожного полотна городских улиц. В пресс-службе акима области опровергли информацию о таком указании.
– Поручения от акима области о запрете на въезд грузовых транспортов не было. Ограничение на передвижение грузовых автомобилей на территории Уральска регламентируется правилами дорожного движения, — отметили в акимате.
Также чиновники добавили, что данный вопрос координирует департамент полиции ЗКО.