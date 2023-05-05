— Там должен быть знак «Неровная дорогая». Я считаю, что дорожная полиция должна нас оберегать, а они наоборот... Я яму объехала, а они меня остановили! Я с этим категорически не согласна. Если бы не было бы такой ямы, не нарушала бы. Поймите, если бы я изначально заметила эту яму, то было бы по-другому. Потом такой логический вопрос, почему сотрудники стояли именно за этой ямой? Я не согласна с тем, что совершила перестроение, на дороге нет разметки. Одна сплошная дорога, куда я перестраивалась? Помеху другим участникам дорожного движения не создавала, — сказала в суде женщина.Старший инспектор дорожно-патрульной полиции Уральска Руслан Асанов отметил, что когда женщина совершала маневр, она не включила поворотник.
— Я это заметил и остановил её. Представился. Попросил предоставить документы. Сообщил о нарушении. Она начала ругаться. Эта ругань есть на видеофиксации, я её предоставил. Если бы водитель вёл себя адекватно, я бы провёл профилактическую беседу и отпустил бы, не применяя наказание в виде административного штрафа. Но так как водитель вёл себя неадекватно, я применил всё по закону, — заключил инспектор.Между тем полицейский сообщил, что у него нет видеофиксации самого нарушения ПДД и объяснил это тем, что на жетоне не писала видеокарта памяти. Судья административного суда Уральска Ботагоз Баймуханова попросила участников процесса предоставить необходимые документы и отложила судебное заседание. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Дамира Сманкулова Фото Медета МЕДРЕСОВА
Руслан Асанов Фото Медета МЕДРЕСОВА
Ботагоз Баймуханова