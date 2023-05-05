Страдающую слабоумием девушку приговорили к 10 годам тюрьмы в Уральске
1 / 2
Она признана виновной в убийстве мужчины, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета Медресова
Сегодня, пятого мая, в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 28-летней Бактыгуль Ираткызы. Девушку признали виновной в убийстве 35-летнего мужчины, которое произошло 16 ноября прошлого года в гостинице «Саяхат». Суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Дело рассматривала судья Шара Зайнуллина.
Из материалов дела следует, что в тот роковой день погибший Иманбаев вместе с младшим братом отдыхали в сауне «Сарыарка». Там они встретили подсудимую с подругой, которые за деньги оказывали интимные услуги. Спустя какое-то время Ираткызы вызвала такси и поехала в гостиницу, по дороге прихватив спиртные напитки. Погибший, созвонившись с ней по телефону, приехал за девушкой.
– Во время совместного распития алкоголя Иманбаев стал склонять подсудимую к интимной близости. Ираткызы, разозлившись на это, схватила шнур от светильника, два раза обмотала вокруг шей потерпевшего, резко дернула назад и задушила его. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти Иманбаева стала механическая асфиксия. Мужчина не смог оказать сопротивление и умер мгновенно. Совершенное Ираткызы преступление относится к категории особо тяжких, — зачитала судья Зайнуллина.
Сама девушка частично признала вину и заявила, что у неё не было умысла убивать Иманбаева. Кроме этого Ираткызы отрицала тот факт, что занималась проституцией.
К слову, потерпевшая сторона гражданский иск заявлять не стала.
Адвокат осуждённой Амирхан Кулекешов заявил, что приговор считает слишком суровым и они будут его обжаловать. По его словам, дело должно было рассматриваться по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
– Суд не учёл тот факт, что моя подзащитная с детства состоит на психиатрическом учёте, она страдает слабоумием. Есть официальное заключение экспертизы. Умысла на убийство у неё не было. Она сама вызвала скорую и полицию. Мы не согласны с таким приговором и будем его обжаловать, — отметил Амирхан Кулекешов.
Отметим, что осуждённая является уроженкой ЗКО, она нигде не работала, ранее была судима за грабёж. Тогда суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы. Освободилась женщина из мест лишения свободы всего год назад.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!