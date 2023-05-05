— Хорошо было бы, если к нам на дачи приезжали и забирали фрукты и овощи, отдаём дешево. Я регулярно езжу на ярмарку, два раз за лето выезжаю на рынок «Мирлан», там продаю груши, яблоки, огурцы, помидоры и ягоды. На рынках в основном торгуют пожилые люди. Это подспорье для нас, пусть и небольшое. Есть и перекупщики, которые покупают у нас маленькое ведёрко малины по 1 000 тенге, а продают вдвое дороже. Отсюда и такие высокие цены, что продают всё перекупщики. Они даже не дают места дачникам, а мы с вёдрами стоим на полу. 30 лет торгую на рынке. Я пришла, продала два ведра яблок и смородину и за это должна заплатить 500 тенге в день, это налог. Рядом женщина принесёт укроп, петрушку — она тоже должна также заплатить. Если нам на рынке разрешат торговать бесплатно, это радует, — рассказала Валентина Хатькова.

— Другие продовольственные товары в стабилизационный фонд мы закупать не можем. Есть оператор, который поставляет товары со Стабфонда, он может обеспечить закуп и других видов товаров, например, фруктов и ягод. Этот оператор имеет собственное овощехранилище с холодильным оборудованием. Осенью при сборе урожая дачники могут обратиться к оператору, к этому моменты мы определим закупочные цены. Объём гарантированного закупа составит 50 тонн картофеля, по 20 тонн лука, моркови и капусты. Предварительно могу сказать, что картофель и капуста будут закупаться по цене 80 тенге за килограмм, лук и морковь — по 90 тенге, — пояснил Артур Доскалиев.

— Тогда провели круглый стол и пришли к такому решению. В рамках пилотного проекта предоставят 75 мест на рынках для дачников без оплаты аренды. При этом необходимо заключить договор меду департаментом торговли и СПК «Орал». Это даст импульс для новых индивидуальных предпринимателей, которые займутся подготовкой урожайного сезона. Они будут продавать свою продукцию. То, что выращено на дачах, намного чище, чем привозное. Мы будем мониторить цены и принимать меры в отношении недобросовестных предпринимателей, — рассказал Махамбет Султангали.

Четвёртого мая департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО совместно с акиматом Уральска и СПК Aqjaiyq ознакомили дачников с пилотным проектом — им на бесплатной основе предоставили торговые места на рынках города.