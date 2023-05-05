- в Алатауском районе — возложение цветов к памятнику «Ер есімі – ел есінде» с участием ветеранов района и молодёжи состоится 7 мая в 10:00 перед зданием районного акимата (Жанкожа Батыра, 26). Праздничное мероприятие пройдет в Атлетической деревне в 11:00;
- в Алмалинском районе — конкурс исполнителей патриотических песен «Елім менің» — в 17:00 на Арбате.
- в Бостандыкском районе торжественное мероприятие пройдёт 5 мая в 11:00 в воинской части 5571 Национальной гвардии;
- в Жетысуском районе проведение праздничного концерта пройдёт 7 мая в 14:00 по адресу: Есим хана, 127а;
- в Медеуском районе праздничный концерт пройдёт 6 мая на площади перед зданием Академии Наук в 10:00;
- в Наурызбайском районе торжественный концерт проходит 5 мая в 10:00 в воинской части на Даулеткерей, 178;
- в Турксибском районе программа, посвящённая празднику, пройдёт 6 мая в военном институте сухопутных войск РК (Красногорская,4) в 11:00.
