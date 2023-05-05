В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы
Ставка сбора также составит 200 тысяч тенге.
Соответствующее постановление подписало правительство. Документ позволяет казахстанцам легализовать и осуществить первичную регистрацию так называемых автомобилей-конструкторов.
Для регистрации необходимы:
заявление;
акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;
диагностическая карта технического осмотра.
— Следует отметить, что в свидетельстве о регистрации авто, ввезённых в РК под видом запасных частей и не прошедших таможенную очистку, будет указана запись о запрете на изменение права собственности и допуске к эксплуатации только на территории республики, — предупредили в пресс-службе правительства.
По данным МВД, с начала легализации выявили около 14 тысяч автомобилей-конструкторов.
