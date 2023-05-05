Молодой человек не имеет водительских прав, передаёт портал «Мой ГОРОД». Россиянин угнал кроссовер в Уральске Иллюстративное фото из архива «МГ» Нарушителя выявили сотрудники полиции с помощью систем фиксации. 21-летний водитель люксового Mercedes без прав только за день 13 раз превысил скорость. Общая сумма штрафов составила 310 тысяч тенге. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что нарушителя задержали. Автомобиль водворили на штрафную стоянку на время дальнейшего разбирательства.
 
