Иллюстративное фото из архива «МГ» Нарушителя выявили сотрудники полиции с помощью систем фиксации. 21-летний водитель люксового Mercedes без прав только за день 13 раз превысил скорость. Общая сумма штрафов составила 310 тысяч тенге. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что нарушителя задержали. Автомобиль водворили на штрафную стоянку на время дальнейшего разбирательства.