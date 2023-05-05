— Со временем шунт износился, состояние ухудшилось. На протяжении десяти лет Артём получал лечение в Казахстане, но безрезультатно. Наши врачи не видели, что шунт не работает. В феврале этого года мы с сыном выехали в Москву, именно там нам сказали, что шунт не функционирует и нам нужна операция. Ярёмная вена (располагается на шее и уносит кровь от шеи и головы — прим. автора) тоже не работает и нуждается в замене, — поделилась мама Артёма.

— Артём потерял чувствительность обеих ног и получил кровоизлияние в спинной мозг. Для того, чтобы убрать сгусток крови, понадобилось ещё 360 000 рублей. В клинике Морозова гематому удалили, но чувствительность так и не вернулась, — дополнила мама мальчика.

— Сейчас находимся в клинике «Три сестры», оплата у нас до 19 мая. В прошлом месяце неравнодушные люди помогли собрать 3 500 000 тенге, деньги ушли на оплату медицинских услуг. Мы будем рады любой помощи от сограждан, — говорит мама мальчика Екатерина.

Kaspi Bank 4400 4301 4210 6118, счёт привязан к номеру 8 (747) 383-94-46 Екатерина С.

Сбербанк РФ 2200 2036 6553 2232, счёт привязан к номеру 8 (927) 265-42-04 Екатерина С.

Когда Артёму Сахарнову было четыре с половиной года, родители узнали о редком заболевании сына — эпидуральная гематома с компрессией спинного мозга (скопление крови в эпидуральном пространстве, которое может сдавливать спинной мозг — прим. автора). Есть и сопутствующее заболевание — компрессионный стеноз чревного ствола, а также конкурирующий диагноз — почечная портальная гипертензия 2-3 степени. С помощью благотворительного фонда мальчику собрали деньги и в 2013 году врачи московской клиники имени Филатова провели операцию по замене шунта.Семья своими силами собрала 440 000 рублей, но после операции начались осложнения.Сейчас мальчику нужна срочная реабилитация. В московской клинике «Три сестры» согласны принять Артёма. Правда стоить это будет около 170 000 тенге за сутки. То есть шесть месяцев реабилитации обойдутся в 30 600 000 тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.