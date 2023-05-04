По данным «Казгидромета», пятого мая на юго-востоке ЗКО ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Сильный ветер ожидается в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах — пыльные бури.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +21..+23 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +12..+14 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
