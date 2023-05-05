6 мая – по улице Ихсанова;

7 мая – в поселке Зачаганск, по улице Жангирхана, 31/2.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уралька, с 9:00 до 13:00 пройдут сельскохозяйственные ярмарки:В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.