— Произошло загорание кровли (на площади 700 квадратных метров) 10-этажного жилого дома. Силы и средства ДЧС осуществляют тушение пожара, — информировали в пресс-службе департамента.

Пожар начался около 20:30 в новом жилом комплексе Lagoon Residence на улице Махамбета Утемисова. Возгорание началось с крыши здания, горящие куски кровли падают вниз. На месте работают пожарные, полиция и медики скорой помощи. Тушение продолжается.Пожар ликвидировали спустя час. Общая площадь горения составила 200 квадратных метров. Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.