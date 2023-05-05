По данным «Казгидромета», шестого мая на северо-западе ЗКО ожидается гроза. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах — пыльные бури.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +17..+19 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
