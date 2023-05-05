Пассажирский автобус насмерть сбил пешехода в Уральске: погибшая приезжала на поминки
Жертву аварии проводили в последний путь третьего мая, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото: ДП ЗКО
Смертельное ДТП произошло первого мая недалеко от остановки у центрального рынка. Водитель автобуса маршрута №19 столкнулся с легковушкой, а после наехал на пешехода. Женщина 1965 года рождения скончалась в больнице.
Как оказалось, она несколько дней назад приехала в Уральск из Алматы.
— Она приехала, чтобы отметить день рождения своей покойной матери. Если бы бабушка была жива, ей исполнялось бы 102 года. Но в этот день мы поминали не бабушку. В этот день погибла мама. На рынок она поехала, чтобы закупить продукты для угощения гостей, — рассказал старший сын погибшей под колёсами автобуса женщины.
Дети надеются, что суд вынесет по делу о ДТП справедливое решение. Мужчина утверждает, что водитель автобуса во время вождения отвлёкся на мобильный телефон.
— Если решение суда нас не удовлетворит, мы будем его оспаривать. Она не шла по дороге, а шла у бордюра. Автобус проехал там, где ему не положено. Она выходила с припаркованной машины, — рассказала дочка погибшей.
Пользователи Instagram писали, якобы погибшая женщина спасла от удара молодую девушку. Родственники об этом сами узнали из сети.
— Ни с девочкой, ни с мамой мы не разговаривали. Увидели пост о том, что наша мама спасла маленькую девочку. Обменялись контактами, договорились быть на связи, но, к сожалению, так и не встретились, — рассказали родные женщина.
По их словам, рядом с женщиной были её брат и племянницу. Последняя пострадала при аварии.
