Ещё четверо пострадали. Два человека погибли в ДТП на трассе Д Фото: Polisia.kz Смертельное ДТП произошло около 20 часов пятого мая. На 64-м километре трассы Доссор —Кульсары — Бейнеу перевернулась Toyota. Водитель 1988 года рождения не справился с управлением. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что водитель иномарки и пассажир 1962 года рождения погибли на месте. Ещё четверо пассажиров госпитализировали в больницу с различными травмами. Полиция проводит расследование по факту ДТП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.