— На тепловизоре чётко фиксировалось передвижение, что позволило пограничникам своевременно пресечь их незаконные действия. Указанные лица задержаны. При этом выяснилось, что основной причиной их поступка являлось наличие ограничений на право пересечения границы, — рассказали в департаменте.

— Граждане стран Центральной Азии пытаются незаконно нарушить границу для поиска лучших условий жизни или выезда в европейские страны. Они зачастую обращаются к гражданам Казахстана и России — организаторам каналов незаконной миграции, которые за крупное денежное вознаграждение обещают реализовать их преступные намерения. Однако это является одним из видов мошенничества, — предупреждают в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе департамента пограничной службы КНБ по ЗКО сообщили, что нарушителей выявили 29 апреля. Тепловизор зафиксировал, как семеро человек пытаются незаконно пересечь границу Казахстана с Россией в обход пунктов пропуска и направится в соседнюю страну.Задержанных граждан Узбекистана привлекли к ответственности и выдворили из страны. В ДКНБ отметили, что за первые четыре месяца этого года пограничники задержали более 350 нарушителей.К слову, за информацию о планируемых нарушениях (при задержании по наводке) предусмотрено вознаграждение. Сообщать можно по телефону: 8 (7112) 98-93-07, 8 (7112) 98-93-17.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.