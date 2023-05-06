Медаль ему вручил президент. Пожарного, спасшего мужчину из горящей квартиры в Уральске, наградили Данияр Рахматалиев. Фото МЧС РК Пятого мая Касым-Жомарт Токаев вручил медаль «Ерлігі үшін» командиру отделения специализированной пожарной части №1 ЗКО Данияру Рахматалиеву. Пожарному, служащему более пяти лет, вручили награду за спасение человека. Это произошло третьего декабря прошлого года. В квартире дома на улице Гастелло загорелась мебель. Рахматалиев вытащил из огня мужчину 1997 года рождения. К слову, спасённый находился в состоянии опьянения. По предварительным данным, он курил в квартире, что и привело к возгоранию.
— Благодаря смелым и умелым действиям всего личного состава, а также командира отделения Данияра Рахматалиева шесть человек, в том числе два ребёнка, были эвакуированы на безопасную территорию. Пожар был локализован в кратчайшие сроки, не распространившись по соседним комнатам квартиры, — рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана.
В сложной обстановке Рахматалиев продемонстрировал профессионализм и мужество.