— На место незамедлительно прибыли командир взвода батальона патрульной полиции Данабек Сакуов и инспекторы службы Айдос Кубиев и Серик Жолдыгалиулы. Заметив их, мужчина начал кричать, предупреждая их не приближаться к нему. Ориентируясь на ситуацию, полицейские попытались наладить диалог с мужчиной и, дождавшись подходящего момента, быстро схватили его и затащили на балкон, — рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Вызов в полицию поступил в 3:06 шестого мая — неизвестный мужчина собирался спрыгнуть с 16 этажа дома в микрорайоне Алмагуль.Почему 23-летний мужчина решился на такой шаг — неизвестно. Сейчас с ним работают полицейские и психологи.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.