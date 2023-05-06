— В назначенное время в ходе досмотра на КПП контролёр при вскрытии сварочного аппарата обнаружил 11 смартфонов и один беспроводной роутер, — рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО.

Фото: ДУИС ЗКО Доставку запрещённых предметов в учреждение максимальной безопасности пресекли сотрудники колонии. К нарушению они были готовы благодаря оперативной информации.Следственная группа составила акт на гаджеты. Один из них, судя по фото, был заботливо украшен чехлом с дамой в шляпке. Расследование продолжается.