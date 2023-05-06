Также в «посылке» спрятали роутер, передаёт портал «Мой ГОРОД». 11 смартфонов, спрятанных в сварочном аппарате, пытались пронесли в колонию ЗКО Фото: ДУИС ЗКО Доставку запрещённых предметов в учреждение максимальной безопасности пресекли сотрудники колонии. К нарушению они были готовы благодаря оперативной информации.
— В назначенное время в ходе досмотра на КПП контролёр при вскрытии сварочного аппарата обнаружил 11 смартфонов и один беспроводной роутер, — рассказали в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО.
Следственная группа составила акт на гаджеты. Один из них, судя по фото, был заботливо украшен чехлом с дамой в шляпке. Расследование продолжается.