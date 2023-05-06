– В воспитании молодых людей большое значение имеет формирование у учащихся патриотизма, гордости за службу в рядах Вооруженных Казахстана, воспитание чувства преданности воинским традициям старшего поколения, военному долгу и военной присяге. Немаловажную роль в это вносят и практические навыки, полученные подростками на военно-полевых сборах. В настоящее время в Уральске проходят учебно-полевые сборы, в которых принимают участие 1 200 учащихся. Защитники Родины, её границ, стабильность и безопасность каждого казахстанца заслуживают отдельного внимания и уважения, – сказал аким города Миржан Сатканов.

– Мне очень нравятся уроки НВП – это увлекательно и интересно. Маршировать, стрелять из разных видов оружия, разбирать и собирать автомат, обучаться разным видам войн и тактики. Мы девочки, стараемся не отставать от ребят, и даже же в чём-то преуспеваем их, – делится учащаяся СОШ №21 Анастасия Январёва.

Здесь были представлены линейная демонстрация отрядов специального назначения ведомства, военно-патриотических клубов и юных дорожников из классов «Жас сарбаз», открытые в трёх школах города, благодаря которым, школьники узнают теорию военного искусства, а также для предотвращения дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков. В будущем планируется открыть такие классы ещё в пяти школах.Ученики не просто состоят в военно-патриотических клубах и кружках, они участвуют и побеждают в спортивных мероприятиях, школьных олимпиадах, растут сильными и здоровыми. Благодаря урокам военно-патриотического воспитания поступают в высшие учебные заведения с военным уклоном.В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто служил в рядах Вооруженных сил, и тем, кто в настоящее время находится в строю.