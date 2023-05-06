— Сейчас в городе без финансовой поддержи государства активно развиваются массовые виды спорта. Что очень важно, помимо спорта, мы с молодёжью города создали проект «Уральск — зелёная столица». По городу поставили баки для сортировки мусора, осознанные жители привозят сортированные отходы. После продажи мусора на вырученные деньги сажаем деревья. Мусор у нас не перерабатывается, но он может стать источником развития экологии и социальных проектов. На сегодня только 0,1% населения вовлёкся в процесс, тем не менее, собираем мы от 200 000 до 300 000 тенге. Все средства идут на озеленение города. Тем самым спорт и экология развиваются автономно, — поделился Рамазанов.

— Не вся молодёжь знает о наших программах. Не имеет значения, будет это городская молодёжь или сельская, мы готовы выдать кредит всем желающим. Главная задача — донести эту программу до безработной молодёжи. Государство поддерживает всех, кто стремится работать в сельской местности. К примеру, это высокая заработная плата и возможность получить агрокредит. В будущем планируем рассмотреть возможность выплачивать 50% на аренду жилья и выдачу 10 миллионов тенге каждому, кто отправится работать в районы, — рассказал заместитель премьера.

Шестого мая в ЗКАТУ имени Жангир хана молодые предприниматели поделились своими успехами в ведении бизнеса. Их выслушал заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов. О важности связи бизнеса и экологии рассказал Асхат Рамазанов — предприниматель и основатель молодёжного клуба Uralsk Runners.Алтай Кульгинов отметил, что в стране не хватает молодых специалистов, которые трудились бы в сельской местности. В этом году государство выделит более миллиарда тенге в поддержку начинающих фермеров, а также поможет в трудоустройстве молодых специалистов.Алтай Кулигинов озвучил план трудоустроить около двухсот тысяч человек из числа безработной молодежи.