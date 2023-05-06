— Комитет экспертов по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я последовал этому совету и с большой надеждой объявляю о завершении COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации, – сказал он.

Изображение с сайта Pixabay Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии коронавируса. Об этом на брифинге в пятницу заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.При этом глава организации предостерёг — коронавирус не перестал быть угрозой для здоровья людей. Пандемия была объявлена 11 марта 2020 года. По подсчётам ВОЗ, вирус за это время унёс жизни около 20 миллионов человек.